Per lo Stato erano nullatenenti ma avevano un patrimonio da 5 milioni | scacco ai boss della droga di San Basilio

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha sequestrato il patrimonio di un gruppo di narcos di San Basilio, considerati nullatenenti dallo Stato. La confisca riguarda più di 5 milioni tra soldi, società e immobili. Tra le proprietà ci sono abitazioni a Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio e Aprilia, tutte nella provincia di Latina. Un colpo importante contro la criminalità organizzata nella zona.

Sequestrato il patrimonio dei narcos di San Basilio: oltre ai soldi e a società, anche abitazioni nei comuni di Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio, Aprilia in provincia di Latina. Un tesoro da cinque milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su San Basilio

San Basilio, duro colpo alla piazza di spaccio “bar della coltellata”: sequestrati beni da 5 milioni

Una vasta operazione della Polizia di Roma ha portato al sequestro di beni per circa 5 milioni di euro nella zona di San Basilio.

Roma, confiscato patrimonio da 3 milioni a usuraio 83enne vicino a boss mafia e Banda della Magliana

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Basilio

Argomenti discussi: Regeni: processo sbloccato dalla Consulta, lo Stato anticiperà le spese per consulenze degli imputati; Ucraina 2024: raccontare l’ambiente in zona di guerra; Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli orali; Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata.

per lo stato eranoPer lo Stato erano nullatenenti, ma avevano un patrimonio da 5 milioni: scacco ai boss della droga di San BasilioSequestrato il patrimonio dei narcos di San Basilio: oltre ai soldi e a società, anche abitazioni nei comuni di Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio, Aprilia ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.