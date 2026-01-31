Per lo Stato erano nullatenenti ma avevano un patrimonio da 5 milioni | scacco ai boss della droga di San Basilio

La polizia ha sequestrato il patrimonio di un gruppo di narcos di San Basilio, considerati nullatenenti dallo Stato. La confisca riguarda più di 5 milioni tra soldi, società e immobili. Tra le proprietà ci sono abitazioni a Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio e Aprilia, tutte nella provincia di Latina. Un colpo importante contro la criminalità organizzata nella zona.

Sequestrato il patrimonio dei narcos di San Basilio: oltre ai soldi e a società, anche abitazioni nei comuni di Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio, Aprilia in provincia di Latina. Un tesoro da cinque milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su San Basilio San Basilio, duro colpo alla piazza di spaccio “bar della coltellata”: sequestrati beni da 5 milioni Una vasta operazione della Polizia di Roma ha portato al sequestro di beni per circa 5 milioni di euro nella zona di San Basilio. Roma, confiscato patrimonio da 3 milioni a usuraio 83enne vicino a boss mafia e Banda della Magliana La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Basilio Argomenti discussi: Regeni: processo sbloccato dalla Consulta, lo Stato anticiperà le spese per consulenze degli imputati; Ucraina 2024: raccontare l’ambiente in zona di guerra; Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli orali; Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata. Per lo Stato erano nullatenenti, ma avevano un patrimonio da 5 milioni: scacco ai boss della droga di San BasilioSequestrato il patrimonio dei narcos di San Basilio: oltre ai soldi e a società, anche abitazioni nei comuni di Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio, Aprilia ... fanpage.it Ieri siamo stati ospiti dell'IC Morricone di San Basilio insieme ai rappresentanti degli altri 37 enti con cui stiamo da mesi lavorando alla co-progettazione del Progetto P.O.N.T.E. (Febbraio 2025-Febbraio 2026), all'interno del bando "Organizziamo la Speranza" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.