La Ducati VR46 ha svelato la nuova livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026. La moto torna al colore nero, che sostituisce il bianco, e si abbina al tradizionale giallo. La presentazione evidenzia l’evoluzione estetica della squadra, con i piloti Di Giannantonio e Morbidelli pronti a scendere in pista con questa nuova veste.

La Ducati VR46 ha presentato la livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026: un ritorno al nero, che sostituirà il bianco per affiancare il giallo. Questa sarà la novità per il Team Pertamina Enduro, il cui proprietario è Valentino Rossi, che ha definito un obiettivo chiaro: “Migliorare ed essere sempre competitivi”. Il progetto Black and light segna il ritorno cromatico alle origini per la quinta stagione di questa scuderia nel massimo campionato. A togliere i veli alle Ducati sono stati i confermati piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli sotto gli occhi del pluri Campione del Mondo, di Alessio Salucci (team director) e Pablo Nieto (team manager). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, presentata la Ducati VR46: si ritorna al nero, Di Giannantonio e Morbidelli alzano i veli

Leggi anche: MotoGP, Celestino Vietti sostituisce l’infortunato Morbidelli nel test di Valencia sulla Ducati VR46

Leggi anche: MotoGp, Acosta verso Ducati nel 2027. Nieto (VR46): “Sarebbe un sogno per noi”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MotoGP | La stagione 2026 si avvicina: ecco date e orari delle presentazioni dei team; Pramac, le FOTO della livrea per la stagione 2026; MotoGP 2027, mercato piloti pronto a esplodere: VR46 e il “sogno Acosta”.

Ecco la nuova Ducati VR46, con livrea gialla e nera. Valentino Rossi: "Puntiamo almeno a una vittoria, dobbiamo alzare il livello rispetto al 2025" - Presentata a Roma, presso Villa Miani, la nuova squadra di Valentino Rossi, con le conferme di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli ... eurosport.it