MotoGP presentata la Ducati VR46 | si ritorna al nero Di Giannantonio e Morbidelli alzano i veli
La Ducati VR46 ha svelato la nuova livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026. La moto torna al colore nero, che sostituisce il bianco, e si abbina al tradizionale giallo. La presentazione evidenzia l’evoluzione estetica della squadra, con i piloti Di Giannantonio e Morbidelli pronti a scendere in pista con questa nuova veste.
La Ducati VR46 ha presentato la livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026: un ritorno al nero, che sostituirà il bianco per affiancare il giallo. Questa sarà la novità per il Team Pertamina Enduro, il cui proprietario è Valentino Rossi, che ha definito un obiettivo chiaro: “Migliorare ed essere sempre competitivi”. Il progetto Black and light segna il ritorno cromatico alle origini per la quinta stagione di questa scuderia nel massimo campionato. A togliere i veli alle Ducati sono stati i confermati piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli sotto gli occhi del pluri Campione del Mondo, di Alessio Salucci (team director) e Pablo Nieto (team manager). 🔗 Leggi su Oasport.it
