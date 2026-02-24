Si alzano i veli sul programma della kermesse Caserta-La città delle donne

All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Maria Roccella e la presidente della Fondazione Marisa Bellisario Lella Golfo. A moderare l’incontro il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. “Il progetto Caserta - La città delle donne si basa su una storia che ha 250 anni, quando nella Real Colonia di San Leucio venne sancita per la prima volta al mondo la parità di genere", così il presidente Giuseppe Menniti ha aperto l’incontro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

