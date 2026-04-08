Si allontanava per dedicarsi ad attività extra lavorative dopo aver timbrato | la Cassazione conferma il licenziamento del lavoratore
La Cassazione ha confermato il licenziamento di un ex dipendente di un'azienda di trasporti pubblici, respingendo il ricorso presentato dall’uomo. Il motivo alla base del licenziamento riguarda un episodio in cui il lavoratore si allontanò dal servizio per dedicarsi ad attività extra lavorative subito dopo aver timbrato il cartellino. La sentenza stabilisce che il ricorso non è stato ritenuto ammissibile dalla Corte Suprema.
L'Ente Autonomo Volturno comunica l'esito del giudizio giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex dipendente, difeso dall’Avvocato Severino Nappi, confermandone il licenziamento per giusta causa intimato dall'azienda. Il ricorrente aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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