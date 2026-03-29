Nei vari ospedali dell'Agrigentino si sta attuando una riorganizzazione delle attività sanitarie che coinvolge anche i servizi dedicati all'interruzione volontaria di gravidanza. Questi servizi, che in passato erano considerati prestazioni extra, vengono ora trattati come attività di reparto ordinarie. La modifica riguarda tutti gli ospedali della zona, senza indicazioni di limitazioni o variazioni tra le strutture.

L’Asp revoca le vecchie autorizzazioni e riconduce l'assistenza nell'alveo dei livelli essenziali. La riorganizzazione punta a garantire il diritto alla salute attraverso la normale programmazione istituzionale dei reparti di Ostetricia e Ginecologia, eliminando i compensi aggiuntivi per le equipe mediche quantificati in circa 1.000 euro a seduta Riorganizzazione in corso, in tutti gli ospedali dell'Agrigentino. Anche per quanto riguarda i servizi per l'interruzione volontaria di gravidanza. La decisione è stata presa dai vertici dell'Asp. E segna il superamento di un modello gestionale che per anni ha fatto affidamento su regimi straordinari e prestazioni aggiuntive per garantire l'applicazione della legge 19478. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Da prestazione extra ad attività di reparto: l'aborto diventa attività "ordinaria" in tutti gli ospedali dell'Agrigentino

Articoli correlati

Attività privata negli ospedali in Sicilia, giro di vite sui medici«Dobbiamo garantire il corretto rapporto tra l’attività istituzionale degli ospedali e quella privata di chi ci lavora.

Steve Johnson: “Ci sono troppe attività extra campo per Alcaraz a Indian Wells e Miami”I dati certificano come, anche quest’anno, Carlos Alcaraz non sia riuscito a portare a casa almeno uno dei tornei ATP di Indian Wells o Miami, primi...