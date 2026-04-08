Shamballa | ecosistema integrato Fattoria ‘stampata’ e orto botanico

Da ilrestodelcarlino.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle colline di Imola, un progetto unisce innovazione e natura attraverso un ecosistema integrato. Qui si trovano una fattoria realizzata con tecnologie di stampa 3D e un orto botanico, entrambi parte di un sistema che combina pratiche agricole tradizionali con soluzioni innovative. L’obiettivo è creare un ambiente che favorisca la sostenibilità e la biodiversità, senza distinzioni tra tecnologia e ambiente naturale.

Imola, 8 aprile 2026 –  Innovazione  e natura smettono di essere mondi separati sulle colline di Imola. A dimostrarlo è Shamballa, il laboratorio a cielo aperto sulla sostenibilità promosso dal gruppo ravennate Csp. Il cuore dell’intervento è appunto la costruzione di un ecosistema integrato, dove convivono due realtà con competenze diverse ma complementari, entrambe con sede a Massa Lombarda (Ravenna). Da un lato Olfattiva, azienda attiva da oltre vent’anni nel settore dell’aromaterapia e della profumeria botanica, che qui sviluppa un ampio orto botanico officinale. Dall’altro Wasp, realtà specializzata nella stampa 3D architettonica, impegnata nella realizzazione di strutture innovative a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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