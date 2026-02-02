Questa sera al Café Philo di Casa Felerico, a Napoli, si presenta il libro “Sguardi sul Contemporaneo 1” di Maurizio Vitiello. L’evento si terrà venerdì 6 febbraio alle 18. Una buona occasione per incontrare l’autore e scoprire i temi che affronta nel suo lavoro.

Al “Café Philo” di “Casa Felerico”, Via Mezzocannone 143 a Napoli, sarà presentato, venerdì 6 febbraio 2026 ore 18.00, il libro di Maurizio Vitiello “Sguardi sul Contemporaneo 1”, edito da “La Valle del Tempo” 2026, con proiezione di immagini e reading a cura delle attrici Anna e Clara Bocchino e dell’attore Tommaso Tuccillo.. Interventi di Floria Bufano, Pino Cotarelli, Rita Felerico, Ivan Guidone, Maurizio Vitiello e di alcuni artisti considerati nella pubblicazione. Il libro “ Sguardi sul Contemporaneo 1 ”, voluto, scritto e curato dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, è una proposta che dettaglia su trenta segmenti visivi italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Al Café Philo la presentazione di “Sguardi sul Contemporaneo 1” di Maurizio Vitiello

