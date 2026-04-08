Sganciarsi senza dirlo Meloni in fuga da Trump

Durante una sessione in parlamento, il ministro della Difesa ha fatto riferimento ai trattati e alle leggi internazionali, evitando di affrontare direttamente l’argomento legato a una possibile divergenza con l’ex presidente degli Stati Uniti. La discussione si è concentrata su aspetti legali e formali, senza entrare nel merito di eventuali rapporti personali o scelte politiche. La situazione ha suscitato attenzione senza comunque rivelare dettagli specifici.

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