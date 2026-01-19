È il momento per l’Europa di sganciarsi dall’impero americano Meloni con Trump per interesse

L’attuale scenario globale richiede all’Europa una riflessione strategica. Con le tensioni tra gli Stati Uniti e la Groenlandia, e i segnali di una possibile distanza tra Europa e America, è importante valutare azioni mirate. Per tutelare i propri interessi, l’Europa potrebbe considerare un percorso di dialogo con la Russia e di autonomia politica, mantenendo un equilibrio che favorisca stabilità e sovranità senza rinunciare alla cooperazione internazionale.

Cosa dovrebbe fare l'Europa per respingere l'attacco di Trump alla Groenlandia e a tutta l'Europa? Dovrebbe fare la pace con la Russia e sganciarsi, prudentemente ma decisamente, dall'impero americano. Dovrebbe riconoscere che siamo in un'epoca post-UE e post-Nato: la Nato e la Ue non esistono più, almeno per come le abbiamo conosciute. Occorre una politica completamente nuova. Il governo italiano invece fa finta di nulla: mentre Donald Trump vuole conquistare la Groenlandia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa finta che le pretese coloniali del presidente americano possano essere risolte con dei negoziati, magari a base di cene con spaghetti e mandolino.

