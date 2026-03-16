Giorgia Meloni ha espresso un no a Donald Trump sulla questione di Hormuz, mantenendo comunque un atteggiamento che evita di irritare troppo l’ex presidente. La premier italiana sembra voler trovare un equilibrio tra le posizioni, senza però entrare in conflitto aperto con gli alleati. La sua posizione suscita commenti sulla delicatezza delle relazioni internazionali e sui messaggi trasmessi attraverso queste scelte.

Giorgia Meloni conferma il solito equilibrismo per non irritare l’alleato-amico Donald Trump. Il risultato rimane sempre grottesco di un’Italia che nicchia, che dice e non dice. Emblematico il suo “non condivido e non condanno perché non ho gli elementi per farlo” che ha pronunciato sull’attacco di Usa e Israele all’Iran. Ora mentre sulla richiesta di aiuto rivolta da Trump agli alleati per lo Stretto di Hormuz sono fioccati i no dei big europei e dei Paesi dell’Indo-Pacifico in maniera netta e decisa, Meloni – a una settimana dal voto sul referendum sulla giustizia- si è trovata costretta a dire, in un’intervista andata in onda ieri sera su Rete4, che intervenire nello stretto di Hormuz con le navi militari italiane significherebbe “oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento” nel conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Meloni no a Trump su Hormuz ma senza irritarlo troppo

Articoli correlati

Sondaggi politici, Meloni vola ma l’Italia gela su Trump: “Oggi vincerebbero loro (senza l’ombra del tycoon)”L’ultimo osservatorio politico dell’Istituto Piepoli consegna un quadro nitido quanto sorprendente delle pulsioni che attraversano l’elettorato...

Leggi anche: **Referendum: Conte, 'da Meloni video contro magistrati ma muta su Trump e dazi'**

Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso

Altri aggiornamenti su Da Meloni no a Trump su Hormuz ma senza...

Temi più discussi: Trump ringrazia Meloni che però ribadisce: 'Non entreremo in guerra'; Iran, Meloni: Non condivido, né condanno. Ed è scontro sulle lodi di Donald Trump; Meloni ora non vuole sembrare troppo trumpiana. E cerca gli europei; Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci.

Meloni comprende Trump sull'Iran. Gli avvisi di Tajani e la scuse di Crosetto. No all'uso di basi italianeTajani contro Conte: A me Trump non mi ha mai chiamato Tony. Crosetto sente Meloni e concorda la linea ero in ferie. Mi scuso. La paura di Meloni per il rischio lupi solitari ... ilfoglio.it

Meloni e Trump, un’alleanza a senso unico che lascia l’Italia ai marginiIl rapporto di sudditanza di Meloni verso Trump non porta vantaggi all'Italia, come dimostrato dai recenti eventi internazionali ... ilfattoquotidiano.it

Dopo un fine settimana di silenzio sulla crisi nel Golfo, Giorgia Meloni parla in tv, - facebook.com facebook

Referendum, Meloni prova a convincere gli indecisi: “Se vince il No resto qui, mi giudicherete tra un anno” x.com