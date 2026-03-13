Nel quartiere Piantata di Urbino sono in corso lavori che riguardano principalmente la realizzazione di uno sgambatoio e l’installazione di un sistema di drenaggio. Questi interventi sono stati avviati alcune settimane fa e coinvolgono la zona per migliorare le condizioni di vivibilità e la gestione delle acque piovane. La presenza dei lavori è visibile nell’area interessata, dove sono stati allestiti cantieri e operai al lavoro.

Sgambatoio e drenaggio. Questi sono gli interventi centrali al quartiere Piantata in Urbino e inviati alcune settimana fa. I lavori in via Battista Sforza serviranno anche al ripristino dei danni causati dal maltempo del 2023. Dunque l’impresa effettuerà operazioni che consistono nella realizzazione di una rete di microdreni scavati in modo sub-orizzontale all’interno del versante, della lunghezza variabile dai 120 ai 135 metri. Seguirà la realizzazione di un sistema di raccolta e regimazione delle acque di scorrimento per permettere il drenaggio e la confluenza delle acque nel collettore a valle, ai piedi della scarpata. L’obiettivo finale è mitigare il rischio idrogeologico che compromette la stabilità della parte bassa del quartiere e permettere l’assestamento del fondo stradale di via Baccio Pontelli e via Battista Sforza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sgambatoio e drenaggio, lavori alla Piantata

