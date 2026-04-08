Sfidati di me | Paolo Kessisoglu porta in scena il rapporto tra genitori e figli

A Francavilla Fontana si prepara una serata dedicata alla prosa con l’attore Paolo Kessisoglu, che porterà sul palco il monologo “Sfidati di me”. Lo spettacolo si concentra sul rapporto tra genitori e figli, affrontato attraverso un testo che combina ironia e riflessione. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale locale e si svolgerà nel prossimo appuntamento programmato.

FRANCAVILLA FONTANA - Nel prossimo appuntamento della stagione teatrale di Francavilla Fontana, spazio alla prosa con Paolo Kessisoglu, protagonista di “Sfidati di me”, un monologo che affronta con ironia e profondità il rapporto tra genitori e figli. Andrà in scena venerdì 10 aprile 2026 al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Scandicci, Paolo Kessisoglu porta in scena ‘Sfidati di me’Firenze, 23 marzo 2026 – Uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni. Paolo Kessisoglu al Gavazzeni con lo spettacolo “Sfidati di me”Sabato 14 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg) arriva Paolo Kessisoglu con “Sfidati di me”, uno spettacolo intenso e,... Argomenti più discussi: Spettacolo teatrale Sfidati di me con Paolo Kessisoglu / Eventi; La programmazione della prossima settimana 7 al 12 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, danza e circo. Paolo Kessisoglu in scena nelle Marche con Sfidati di meLo spettacolo scritto con Giorgio Terruzzi e diretto da Gioiele Dix esplora con ironia e commozione la difficile comunicazione tra generazioni, con un finale politicamente scorretto ... lanuovariviera.it Anteprima nazionale di Sfidati di me al teatro civico di Rho per Paolo KessisogluRho (Milano), 7 dicembre 2025 – E' un monologo sul rapporto tra padri e figli, Sfidati di me che Paolo Kessisoglu porta in scena al Teatro Civico di Rho giovedì 11 e venerdì 12 dicembre alle ore 21. ilgiorno.it 1.400 gli atleti partecipanti che si sono sfidati sulle 7 aree di gara al MFCC di Ta Qali nelle specialità Kata, Kumite e Kobudo. - facebook.com facebook