Paolo Kessisoglu al Gavazzeni con lo spettacolo Sfidati di me

Sabato 14 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg) arriva Paolo Kessisoglu con “Sfidati di me”, uno spettacolo intenso e, allo stesso tempo, divertente. Un monologo ironico, tenero con un finale spiazzante su quel muro invisibile che oggi divide le generazioni. LO SPETTACOLO Un padre arriva al pronto soccorso dove il figlio adolescente è stato ricoverato in seguito ad un incidente. Le sue condizioni non sono chiare e l’attesa si trasforma in un viaggio interiore tragicomico. Il monologo diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato, reso ironico, paradossale e dolente da una reciproca inadeguatezza che separa, oggi più di ieri, due generazioni, dentro un tempo troppo veloce, colmo di luoghi comuni, di distrazioni futili, di sofferenze taciute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

