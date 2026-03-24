Firenze, 23 marzo 2026 – Uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni. Un monologo che diventa un dialogo immaginario, fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato domenica 29 marzo (ore 21:15) al Teatro Aurora di , spettacolo diretto da Gioele Dix, scritto da Paolo Kessisoglu con Giorgio Terruzzi. Si tratta dell’appuntamento conclusivo dell’edizione 2026 di Auroradisera, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Lo spettacolo. Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, in uno spettacolo al tempo stesso intenso e sorprendentemente divertente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scandicci, Paolo Kessisoglu porta in scena ‘Sfidati di me’

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