EA Sport FC 26 si conferma partner della eSerie A Goleador 2026 | 16 team si sfideranno per lo scudetto e la qualificazione in Champions

EA Sports FC 26 ha confermato il suo ruolo di partner ufficiale della eSerie A Goleador 2026, che partirà tra pochi giorni. Quest’anno, sedici squadre si sfideranno per conquistare il titolo e qualificarsi alla Champions League virtuale. La competizione, molto seguita dai fan del calcio digitale, coinvolgerà giocatori provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà in diverse città, con finali previste a Milano a fine stagione.

L’annuncio ufficiale è stato dato solo poche ore fa, la eSerie A Goleador 2026 è pronta al via e sposa ancora una volta EA Sport FC come partner per la competizione eSport calcistica più importante del nostro Paese. Organizzata dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy la competizione verrà interamente trasmessa sui canali ufficiali. La passione per il calcio è da sempre ardente nel nostro Paese ed ha trovato ormai da diversi anni una nuova via per essere alimentata. La Lega Calcio Serie A ha abbracciato l’eSport come nuovo strumento di promozione e diffusione del calcio tra i più giovani, rendendo le competizioni tra professionisti un evento ufficiale legato a doppio filo alla stagione calcistica.🔗 Leggi su Esports247.it

eSerie A Goleador 2026: Al via la caccia allo Scudetto virtuale!Il campionato di eSports eSerie A Goleador 2026 è iniziato oggi, 17 febbraio, portando migliaia di appassionati davanti agli schermi.

