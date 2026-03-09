A 90 anni Giuseppe firma un record europeo nel nuoto E' la stella dei campioni senza età del Garden

A Rimini, un uomo di 90 anni ha stabilito un record europeo nel nuoto, diventando protagonista di un evento che vede anziani nuotare con la stessa energia di atleti più giovani. La sua prestazione si è svolta nel corso di una competizione locale, attirando l’attenzione di spettatori e appassionati. La scena si svolge in una piscina del Garden, dove persone con età superiore agli ottant’anni si cimentano in gare di nuoto.

Tre titoli europei, 24 ori regionali e un record europeo a 90 anni: la squadra allenata da Fabio Bernardi è un modello di longevità sportiva C'è un posto, a Rimini, dove il tempo sembra scorrere al contrario. Dove uomini e donne che hanno superato gli ottanta, i novant'anni, si tuffano in vasca con la stessa determinazione di un atleta nel pieno della carriera. È la squadra master del Garden Rimini, guidata da oltre vent'anni dal professor Fabio Bernardi, e i numeri che porta in dote raccontano qualcosa di straordinario: non solo nello sport, ma nella vita. Il 21 febbraio scorso, allo Stadio del Nuoto di Riccione, in occasione dei Campionati Regionali Master Emilia-Romagna, Garden Rimini ha chiuso al terzo posto nel medagliere regionale con un bottino di tutto rispetto: 24 ori, 14 argenti e 3 bronzi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

