Un messaggio di colori contro ogni barriera | a Bari nasce ' Una panchina per tutti'

A Bari, un'iniziativa mira a riqualificare alcune panchine lungo il molo San Nicola e in altri quartieri della città. L'intervento coinvolge giovani con disabilità, con l'obiettivo di creare un messaggio di inclusione attraverso l'uso di colori vivaci. L'obiettivo è abbattere le barriere visive e sensoriali, rendendo gli spazi pubblici più accessibili e accoglienti per tutti.

L'iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo della Città, ha come protagonisti ragazze e ragazzi con disabilità del centro diurno Karol Wojtyla Dal molo San Nicola fino agli altri quartieri della città per riqualificare alcune panchine, coinvolgendo ragazzi e ragazze con disabilità. E' questo il cuore del progetto 'Una panchina per tutti', ideato dal centro diurno Karol Wojtyla e realizzato in collaborazione con la commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, presentato questa mattina a Palazzo della Città. A illustrare l'iniziativa, è stata la presidente della commissione consiliare Pari Opportunità Angela Perna insieme all’assistente sociale del centro Karol Wojtyla, Angelica Fuduli, e all’educatore socio-pedagogico Sergio Pesce. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Un messaggio di colori contro ogni barriera: a Bari nasce 'Una panchina per tutti' Articoli correlati Colori pixel 10a tutti i colori vivaci tra cui sceglierequesto approfondimento analizza le anticipazioni sul google pixel 10a, focalizzandosi sui colori previsti, sulle possibili specifiche e sulla data di... Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di PucciniJesi (Ancona), 30 marzo 2026 - Jesi si conferma capitale dell’inclusione attraverso l’arte con la ripartenza di un progetto che ha saputo scalare le... Aggiornamenti e notizie su Un messaggio di colori contro ogni... Temi più discussi: Stoffa, fili e colori in piazza a Saronno per costruire insieme un messaggio di pace; Strega comanda: per Francesca Michielin ora il gioco si fa serio; Francesco Cordio, le ragioni di un territorio; Da Cirò Marina a Firenze, l’impresa di Cataldo Russo alla Firenze Half Marathon 2026. Sotto lo stesso cielo di Gaza: a Bari il messaggio dell’arte per la PalestinaSotto lo stesso cielo di Gaza. È il messaggio riportato su uno striscione dall'alto valore simbolico a Bari, nelle strade del quartiere Madonnella, durante gli otto giorni di esposizioni e ... bari.repubblica.it L’ambasciata tedesca ringrazia Bari per il concerto dei Berliner con Muti: Ospitalità eccezionaleSono parole di gratitudine e stima quelle spese dall’Ambasciata tedesca nei riguardi del sindaco Vito Leccese. Vengono fuori da un messaggio, inoltrato al Comune di Bari, con il quale l’ambasciatore ... bari.repubblica.it UN SORRISO AL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA: I GIOCATORI DEL BARI CONSEGNANO LE UOVA DI PASQUA Questa mattina una delegazione prima squadra del Bari (Pucino, Dickmann e Pissardo) come di consueto ha fatto visita al reparto di On - facebook.com facebook Tornano in Puglia e Basilicata i Premi In/Architettura 2026. Candidature aperte fino al 3 giugno, cerimonia regionale a Bari in autunno. I premi nazionali saranno assegnati il 13 novembre a Venezia. x.com