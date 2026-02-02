Il controcanto olimpico di Legambiente | La sostenibilità sta a zero persa un’altra occasione per tutelare l’arco alpino

Legambiente non le manda a dire: le Olimpiadi di Milano e Cortina si sono appena aperte e già vengono bocciate. L’associazione ambientalista critica duramente la sostenibilità, che giudica praticamente assente. Secondo Legambiente, si è persa un’altra occasione per proteggere l’arco alpino e fare delle Olimpiadi un evento più rispettoso dell’ambiente e dell’economia locale. La voce degli ambientalisti si fa sentire forte, mentre si avvicinano i primi giorni delle competizioni.

Milano, 2 febbraio 2026 – Ad appena quattro giorni dall’inizio delle OIimpiadi Legambiente boccia Milano Cortina 2026 sul piano della sostenibilità ambientale ed economica. “Al di à dei valori sportivi intrinsechi questi Giochi sono da bocciare sia sul fronte della sostenibilità ambientale – economica sia per la poca attenzione al tema della crisi climatica sull'arco alpino. La scelta di puntare su opere più volte criticate anche da associazioni e comunità locali, come ad esempio la nuova pista da bob, a Cortina, la cabinovia Apollonio-Socrepes oppure le tante infrastrutture stradali che si stanno prediligendo rispetto a quelle ferroviarie, dimostrano come queste Olimpiadi si basano su un modello di gestione territoriale miope e obsoleto, e che peraltro incide anche sul portafoglio dei turisti visto il rincaro dei biglietti dei mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il controcanto “olimpico” di Legambiente: “La sostenibilità sta a zero, persa un’altra occasione per tutelare l’arco alpino” Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10 Gigante di Schladming, ancora una volta Vinatzer non riesce a sfruttare la pista. LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard La gara di gigante a Schladming termina con Vinatzer che perde un’altra occasione, mentre Borsotti si conferma tra i migliori 10.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.