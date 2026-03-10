Nuova convenzione per il Servizio Idrico Integrato | 1,3 milioni di investimenti all' anno fino al 2040

È stata firmata una nuova convenzione che disciplina la gestione e lo sviluppo del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale, con una validità fino al 31 dicembre 2040. La legge prevede investimenti annui di 1,3 milioni di euro fino al 2040, destinati a migliorare il servizio e garantire la copertura nel tempo. La convenzione è stata approvata dalle autorità competenti e avrà effetto immediato.

L'obiettivo condiviso è stato quello di avviare un programma di investimenti costanti con continuità operativa: sono infatti previsti interventi infrastrutturali per un ammontare complessivo di oltre 19 milioni di euro Avrà efficacia sino al 31 dicembre 2040, la convenzione che regola gestione e sviluppo del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale. L'accordo strategico, formalizzato nelle scorse settimane tra Comune di Piacenza, Piacenza Infrastrutture S.p.A., Atersir e Gruppo Iren – rappresentato da Ireti e dalla nuova società operativa Iren Acqua Piacenza, cui è affidato il servizio sino al termine del 2040 – definisce un solido...