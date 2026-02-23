Servizio idrico integrato PD | Gestione senza regole e senza controllo

Il Partito Democratico critica la gestione del servizio idrico integrato, accusando il piano d'ambito e la manovra tariffaria di essere privi di regole e supervisione. Secondo la relazione del Consiglio di sorveglianza, le decisioni prese non prevedono controlli adeguati, creando incertezza sui costi per i cittadini. La posizione del partito si basa sulla necessità di garantire trasparenza e regole chiare nella gestione delle risorse idriche. La discussione continua tra gli esponenti politici.

In vista dell'assemblea territoriale idrica di Catania, fissata per domani, il Partito Democratico voterà contro l'approvazione del piano d'ambito e la manovra tariffaria "Il Partito Democratico voterà contro l'approvazione del piano d'ambito e la manovra tariffaria. Siamo di fronte ad una gestione del servizio idrico integrato senza regole e senza controllo, come si evince anche dalla relazione del Consiglio di sorveglianza. Ci sono infatti elementi che delineano la mancanza di un adeguato controllo pubblico, l'elusione degli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione e accesso civico, gravissime criticità nelle procedure di assunzione e nell'affidamento di lavori e servizi e un evidente squilibrio tra interesse pubblico e logiche privatistiche”, lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, in vista dell'assemblea territoriale idrica Ato 2 Catania, convocata con urgenza per domani, in seconda convocazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

“Servizio idrico integrato, verso il gestore unico”, il confronto organizzato da Ugl SiciliaA Catania, si è svolto un dibattito sul futuro del servizio idrico integrato, con l’obiettivo di passare a un gestore unico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Pescara: confronto su riforma sistema idrico integrato regionale; Colelli, dalle buche alla crisi idrica passando per Alecci: il nuovo assessore tra cantieri e tensioni nel Pd vibonese · ilvibonese.it; Catania, vietato dimettersi: la maggioranza in Consiglio comunale ha deciso così; Incontro sul sistema idrico integrato. A Pescara il ministro Pichetto Fratin: Meno gestori per servizio più efficiente.

Catania, Pd: Gestione opaca del servizio idrico integratoLo dichiara il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, in vista dell’assemblea territoriale idrica Ato 2 Catania, convocata con urgenza per domani, in seconda convocazione. Tra i punti ... ilsicilia.it

Servizio idrico integrato, verso il gestore unico: il confronto organizzato da UglCATANIA – Una partecipazione molto coinvolta e con interventi di alta competenza ha animato il convegno dal titolo: Servizio idrico integrato: dagli acquedotti tradizionali al gestore unico, ... livesicilia.it

La gestione unica del servizio idrico integrato non è solamente un passaggio tecnico, ma è una scelta di responsabilità pubblica - facebook.com facebook

Canicattì, lanciata una nuova petizione per l'acqua. Oggi una nuova raccolta di firme per una gestione pubblica e trasparente del servizio idrico. Il servizio di Agnese Licata x.com