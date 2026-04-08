Servizio civile universale | prorogato il termine per presentare la domanda

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha annunciato una proroga per la presentazione delle domande relative al nuovo bando del Servizio civile universale. La scadenza originaria è stata spostata alle 14 del 16 aprile 2026. Il bando riguarda la selezione di 65 posti destinati ai giovani interessati a partecipare al servizio. La possibilità di inviare le domande rimarrà aperta fino a quella data.

BRINDISI - È stata prorogata alle ore 14 del 16 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al nuovo bando del Servizio civile universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 65.964 operatori volontari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Asl, 74 posti per i giovani con il servizio civile universale: prorogata la scadenza per presentare domandaNuova scadenza per poter presentare domanda ed essere selezionati per uno dei 74 posti disponibili (24 riservati ai Giovani con Minori Opportunità)... Servizio civile universale presso l'Uici: pochi giorni per presentare le candidatureQuindici posti disponibili per un'esperienza formativa di cittadinanza attiva con assegno mensile di oltre 500 euro. Temi più discussi: Servizio Civile Universale: prorogato al 16 aprile (ore 14) il termine per le domande – 246 posti nei Comuni della rete ANCI Puglia; Bando Servizio civile universale, proroga dei termini di presentazione delle domande al 16 aprile 2026; Proroga scadenza del Bando Servizio Civile Universale; Servizio civile universale 2026 con Istoreco PROROGA AL 16 APRILE. Servizio civile universale, bando prorogato al 16 aprileAnnunciata dal Ministero la nuova scadenza per presentare la domanda. In Piemonte ci sono 3.938 posti disponibili ... rainews.it Servizio Civile, prorogato il bando: domande fino al 16 aprile anche in Costiera AmalfitanaÈ stata prorogata la scadenza del bando per il Servizio Civile Universale. Con decreto n. 386/2026 del 7 aprile 2026 del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universal ... ilvescovado.it Elisa ha iniziato con il servizio civile e ora la sua esperienza si è trasformata in un lavoro. Per Angela e Nicole l’avventura è ancora in corso - facebook.com facebook Lacorazza (Pd), un passo avanti per il Servizio civile regionale #ANSA x.com