Legambiente avvia una raccolta firme per richiedere maggiore trasparenza e sicurezza sull’impianto di stoccaggio di GNL situato lungo la Circonvallazione Nord, vicino allo stadio Del Duca. L'iniziativa nasce dall’esigenza di chiarire i potenziali rischi legati a questa struttura, coinvolgendo la comunità ascolana e promuovendo un’informazione corretta e approfondita sui temi della sicurezza ambientale.

Legambiente scende in campo e chiama a raccolta gli ascolani per chiedere chiarezza e garanzie sulla sicurezza dell’impianto di stoccaggio di Gnl realizzato lungo la circonvallazione Nord, a ridosso dello stadio Del Duca. Ieri pomeriggio, nella sala parrocchiale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, l’associazione ambientalista insieme al comitato dei residenti di Campo Parignano ha promosso un incontro molto partecipato, durante il quale è partita ufficialmente la raccolta firme da presentare al prefetto e al sindaco. L’obiettivo della petizione è ottenere rassicurazioni formali e definitive sull’assenza di rischi legati al funzionamento della struttura, al centro di polemiche e stop ai lavori proprio per la carenza di informazioni chiare sugli eventuali scenari di pericolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impianto sulla Circonvallazione. Stoccaggio gas e pericoli, parte la raccolta firme

Leggi anche: "Occorrono valutazioni urgenti sull’impianto di stoccaggio gas"

Leggi anche: Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ascoli, petizione sull’impianto di Gnl sulla circonvallazione: fissato per giovedì un altro incontro; Legambiente incontra i cittadini: assemblea a Campo Parignano sull’impianto di stoccaggio Gnl.

Ad Ascoli, 'preoccupati per impianto stoccaggio gas liquefatto' - La presenza dell'impianto di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto in zona Circonvallazione Nord nei pressi di abitazioni e dello stadio Del Duca ad Ascoli Piceno continua a generare crescente allarme ... ansa.it

Zona Agraria a rischio alluvioni e sisma. Impianto di stoccaggio del gas, San Benedetto si ribella (nell'incontro dell'associazione Ambiente e Salute) e valuta ricorsi - SAN BENEDETTO Un Auditorium quasi da tutto esaurito che evidenzia i timori per l’eventuale realizzazione dell’impianto di stoccaggio del gas all’Agraria, ha ospitato l’incontro organizzato ... corriereadriatico.it

"Occorrono valutazioni urgenti sull’impianto di stoccaggio gas" - La presenza dell’impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto nella zona della Circonvallazione Nord, ad Ascoli, continua a sollevare un’ondata... ilrestodelcarlino.it

Ascoli, petizione sull’impianto di Gnl sulla circonvallazione: fissato per giovedì un altro incontro facebook