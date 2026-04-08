Serie C Pianese al lavoro per la trasferta a Gubbio Ora c’è anche l’inno ufficiale della squadra

La squadra di Serie C si prepara per la partita contro il Gubbio, che si giocherà al Barbetti sabato alle 14,30. La Pianese ha iniziato gli allenamenti in vista di questa trasferta e ha anche presentato l’inno ufficiale della società. La sfida è considerata una delle più importanti del campionato, con i punti in palio che sono fondamentali per la classifica.

La trasferta di Gubbio si avvicina e la Pianese, consapevole dell’importanza della sfida (al Barbetti fischio di inizio sabato alle 14,30) in cui i punti valgono come l’oro, ha iniziato a spingere sull’acceleratore. La squadra di Birindelli è tornata in campo già a Pasquetta, ieri ha sostenuto un allenamento pomeridiano e anche oggi, domani e venerdì lavorerà nel pomeriggio. Proprio venerdì, giorno di vigilia della partita, il gruppo bianconero partirà alla volta dell’Umbria. In una stagione condotta alla grande e che le zebrette vogliono chiudere al meglio possibile, per la Pianese anche la soddisfazione di avere un nuovo inno. I tifosi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese al lavoro per la trasferta a Gubbio. Ora c’è anche l’inno ufficiale della squadra Il Comunale canta con Martina Benedetti: debutta il nuovo inno ufficiale della PianesePIANCASTAGNAIO – Il mese di aprile si è aperto all’insegna delle emozioni per i sostenitori della Pianese. Serie C. Riprendono gli allenamenti della Pianese. Nel mirino c’è la trasferta contro ArezzoDopo due giorni di riposo e la volontà di mettersi subito alle spalle il ko con la Vis Pesaro, la Pianese si è ritrovata ieri pomeriggio al Comunale... Temi più discussi: Rosa Pianese - Serie C Girone B Italia; Calcio serie C, Pianese-Campobasso 0-2. Sole, Cuore e Playoff; Forlì avanti a piccoli passi verso la salvezza: al Morgagni con la Pianese c'è solo un pari; CALCIO / SERIE C Sky Wifi – Campobasso super: Bifulco fa 13, Pianese al tappeto. Diretta | Pianese Campobasso (risultato finale 0-2): doppio Bifulco! (Serie C, 4 aprile 2026)Serie C, Diretta Pianese Campobasso, streaming video tv: una sfida ai piani altissimi tra queste due squadre al Romagnoli (4 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Calcio serie C, Pianese: domani arriva il Campobasso. Il patron Maurizio Sani: Il sogno continua45 punti conquistati, 10 vittorie e 15 pareggi, con il sesto posto in solitaria nel girone B di Serie C. È questo lo straordinario bilancio della Pianese che, al secondo anno consecutivo in Lega Pro d ... radiosienatv.it La stagione 1991/1992 con la promozione dalla serie B alla serie A fu per molti una vera e propria epifania del calcio spettacolo - facebook.com facebook Serie A Women, c'è anche Marie #Detruyer nella Top XI ideale della 18esima giornata x.com