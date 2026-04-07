Il Comunale canta con Martina Benedetti | debutta il nuovo inno ufficiale della Pianese

Nel mese di aprile, i tifosi della Pianese hanno assistito al debutto del nuovo inno ufficiale della squadra, interpretato dal gruppo Comunale con la voce di Martina Benedetti. L’evento si è svolto a Pianscastagnaio e ha coinvolto i supporter presenti, che hanno ascoltato per la prima volta il brano che accompagnerà le future partite e iniziative della società. La presentazione ha rappresentato un momento significativo per la comunità sportiva locale.

PIANCASTAGNAIO – Il mese di aprile si è aperto all’insegna delle emozioni per i sostenitori della Pianese. Sabato pomeriggio, nei minuti che hanno preceduto il fischio d’inizio della sfida casalinga contro il Campobasso, gli spalti del Comunale hanno fatto da cornice al debutto assoluto del nuovo inno della formazione bianconera. A dare voce alla composizione, esibendosi direttamente sul prato dell’impianto, è stata la cantante Martina Benedetti, originaria proprio di Piancastagnaio. Il progetto musicale affonda le sue radici direttamente nel cuore del tifo locale, da cui è scaturita l’idea originaria. A tradurre in parole l’attaccamento alla maglia è stato Corrado Costa, autore di un testo che rende omaggio non solo alla squadra, ma anche alle radici geografiche della comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Comunale canta con Martina Benedetti: debutta il nuovo inno ufficiale della Pianese Leggi anche: Cortina, il riscatto della fatica: il bambino della neve sul palco canta l'inno con gli storici fondisti mentre Laura Pausini lo intona a San Siro Leggi anche: “La salute in un angolo”: tavola rotonda in Cgil con Martina Benedetti