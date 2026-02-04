Serie C Riprendono gli allenamenti della Pianese Nel mirino c’è la trasferta contro Arezzo

La Pianese torna in campo dopo due giorni di stop. I giocatori si sono ritrovati ieri pomeriggio al Comunale per preparare la trasferta di domenica ad Arezzo. La squadra vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Vis Pesaro e puntare a un risultato positivo contro la capolista. La partita si gioca alle 17,30, e i tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida importante.

Dopo due giorni di riposo e la volontà di mettersi subito alle spalle il ko con la Vis Pesaro, la Pianese si è ritrovata ieri pomeriggio al Comunale per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di domenica ad Arezzo (calcio di inizio alle 17,30), sul campo della capolista. I bianconeri, agli ordini di mister Birindelli e del suo staff, hanno ripreso la preparazione svolgendo una seduta atletica e iniziando a studiare gli amaranto. La tabella di marcia prevede sedute mattutine sia oggi - la squadra effettuerà un lavoro in palestra e poi di campo - che domani. Venerdì le zebrette lavoreranno nel pomeriggio, mentre sabato mattina si terrà la consueta rifinitura che anticiperà la sfida in terra aretina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

