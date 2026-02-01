Serie B Redel rincorre il primo posto | in campo contro Barcellona Basket

La Redel Reggio Calabria torna in campo al PalaCalafiore dopo aver conquistato la settima vittoria di fila in trasferta contro Virtus Molfetta. La squadra punta al primo posto in classifica e questa sera affronta il Barcellona Basket, sperando di continuare la serie positiva e avvicinarsi alla vetta della Serie B.

Palla a due alle ore 18 al PalaCalafiore, oggi, domenica 1 febbraio, Incontro che sarà diretto da Tartamella di Erice (Trapani) e Fiannaca di Porto Empedocle (Agrigento) La Redel Reggio Calabria, ritorna al PalaCalafiore, dopo la sudatissima rimonta, vincente, in casa della Virtus Molfetta, settima “sinfonia” di fila. Avversario della terza di ritorno è il Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel, e dell’argentino Lautaro Fraga capace all’andata di un “quarantello” che non è bastato ai giallorossi. I reggini si aggiudicarono la sfida dopo i tempi supplementari, privi di Laquintana decisivo contro Molfetta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

