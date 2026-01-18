La Genea Lanzara vince il derby col Benevento | primato in serie B

La Genea Lanzara torna in campo con una vittoria nel derby contro il Benevento, consolidando il primato in Serie B. Dopo la pausa, la squadra ha dimostrato solidità e determinazione, conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico alla Palestra Caporale Palumbo. Un risultato importante che apre positivamente il 2026, evidenziando il percorso di crescita e impegno della formazione nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Riparte nel migliore dei modi il 2026 della Genea Lanzara, che alla ripresa del campionato conquista una brillante vittoria nel derby contro il Benevento, imponendosi con il punteggio di 35-24 tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Una prestazione solida e corale quella offerta dalla formazione guidata da coach Nicolas Balogh, capace di prendere progressivamente il controllo del match sin dalle prime battute. I rossoblù chiudono la prima frazione di gioco avanti 14-10, mostrando compattezza difensiva e buone soluzioni offensive. Nella ripresa la Genea Lanzara alza ulteriormente il ritmo, allungando con decisione fino a toccare il +10 già nella prima parte del secondo tempo, per poi gestire con autorità il vantaggio e chiudere l'incontro sul definitivo 35-24.

