Il Milan ha accumulato 121.500 euro di multe a seguito del derby contro l’Inter, raggiungendo un record negativo in Serie A. La sanzione è stata decisa dal Giudice Sportivo e si aggiunge alle conseguenze della sconfitta nel match contro i nerazzurri. La cifra rappresenta la somma totale delle penalità economiche inflitte alla società dopo l’ultimo incontro.

Il Milan ha ricevuto una nuova sanzione economica dal Giudice Sportivo a seguito del recente derby contro l’Inter, un evento che ha i rossoneri uscire sconfitti e subire ulteriori penalità. La società di Milano si è così confermata come la più colpita dalle sanzioni in Serie A, superando la soglia dei 121.500 euro totali per questa stagione. Oltre alla multa specifica di 22mila euro legata ai ritardi nei rientri in campo, il club accumula diverse infrazioni che includono lancio di oggetti e cori offensivi. La stracittadina e il costo dei secondi tempi. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre milanesi si è trasformato in una fonte di costi aggiuntivi per la dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan: 121.500 euro di multe, record negativo in Serie A

Articoli correlati

Leggi anche: Latina: sequestrati 270 chili di carne e salumi, multe per 6.500 euro

Leggi anche: L’impresa dell’Atalanta salva la Serie A dal record negativo in Champions League

Una selezione di notizie su Milan 121 500 euro di multe record...

Milan e multe: cosa c’è dietro i ritardi al rientro in campoNegli ultimi mesi il Milan è finito sotto i riflettori non solo per i risultati sul campo, ma anche per una serie di multe che hanno attirato l’attenzione degli osservatori. Il caso più evidente rigua ... notizie.it

Milan, altra multa dopo il derby: è il club più sanzionato in Serie ANuova multa per il Milan, dopo il derby vinto contro l'Inter in Serie A. I rossoneri sono stati multati dal Giudice Sportivo per altri 22mila euro a causa di rientri in campo tardivi per i secondi ... adnkronos.com