’Serata con il Comites Dc’ Startè a Washington

Venerdì sera a Washington si terrà la ‘Serata con il Comites DC’ presso l’Ambasciata italiana, un evento dedicato alla comunità italiana e italo-americana della zona, che comprende il distretto, la Virginia e il Maryland. L’appuntamento rappresenta un momento di incontro tra le persone di origine italiana residenti nella regione e mira a rafforzare i legami culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Un ponte culturale tra Italia (o meglio Spezia) e Stati Uniti prende forma a Washington, dove venerdì l’Ambasciata italiana ospiterà la ‘Serata con il Comites DC ’, appuntamento dedicato alla comunità italiana e italo-americana del distretto della capitale, della Virginia e del Maryland. Promosso dal Comites DC, organo di rappresentanza degli italiani all’estero, l’evento si configura come un momento di incontro tra istituzioni, mondo culturale e imprenditoriale, con l’obiettivo di valorizzare la presenza italiana negli Stati Uniti e sostenere le attività del Comitato in ambito sociale e culturale. In programma, oltre ai saluti ufficiali, la presentazione dei progetti e dei servizi rivolti agli iscritti Aire, a testimonianza di un impegno costante per la coesione e la partecipazione civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Serata con il Comites Dc’, Startè a Washington La Spezia sbarca a Washington: Startè all’Ambasciata italianaL’associazione culturale Startè, guidata da Paolo Asti, parteciperà a un evento istituzionale presso l’Ambasciata italiana di Washington venerdì 10... IndyCar, presentato il tracciato della ‘Freedom 250’ di Washington DCLa NTT IndyCar Series ha presentato il percorso che i protagonisti affronteranno domenica 23 agosto in occasione della storica ‘Freedom 250‘,... Temi più discussi: ’Serata con il Comites Dc’, Startè a Washington; Washington: serata Comites in Ambasciata - Aise.it; Dalla Spezia a Washington: anche Startè sarà protagonista della serata in programma presso l’Ambasciata italiana; Innovazione terapeutica in oncologia: Giulio Draetta a Houston ospite di Comites e Isnaff - Aise.it. ’Serata con il Comites Dc’, Startè a WashingtonUn ponte culturale tra Italia (o meglio Spezia) e Stati Uniti prende forma a Washington, dove venerdì l’Ambasciata ... lanazione.it Dalla Spezia a Washington: anche Startè sarà protagonista della serata in programma presso l’Ambasciata italianaDalla Spezia a Washington: anche Startè sarà protagonista della serata in programma presso l’Ambasciata italiana ... msn.com È stata la serata dei portieri x.com Benevento. E' accaduto nella tarda serata #Benevento - facebook.com facebook