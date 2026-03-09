IndyCar presentato il tracciato della ‘Freedom 250’ di Washington DC

La NTT IndyCar Series ha annunciato il tracciato della ‘Freedom 250’ di Washington DC, gara prevista per domenica 23 agosto. L’evento si svolgerà sulla pista cittadina, aggiunta al calendario poche settimane fa. La corsa è stata organizzata per celebrare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza Americana.

