La Spezia sbarca a Washington | Startè all’Ambasciata italiana

L’associazione culturale Startè sarà presente a un evento presso l’Ambasciata italiana a Washington il prossimo 10 aprile. L’organizzazione, guidata da Paolo Asti, parteciperà a un appuntamento di carattere istituzionale. La presenza si inserisce in un'occasione ufficiale che coinvolge rappresentanti italiani e americani. L’evento si svolgerà nella capitale statunitense e coinvolge diverse realtà culturali e istituzionali.

L’associazione culturale Startè, guidata da Paolo Asti, parteciperà a un evento istituzionale presso l’Ambasciata italiana di Washington venerdì 10 aprile. L’incontro, organizzato dal Comites DC, mira a rafforzare i legami tra l’Italia e la comunità italo-americana attraverso la promozione della cultura e il sostegno alla partecipazione civica. La serata vedrà protagonista la città di La Spezia, grazie alla presenza di Startè in un contesto di alto profilo diplomatico. L’iniziativa nasce da un’opportunità suggerita dall’architetto Andrea Maggi, che insegna Gestione delle Costruzioni e Architetture Sostenibili al Northern Virginia Community College. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia sbarca a Washington: Startè all’Ambasciata italiana Washington, caccia alle uova all’Ambasciata d’Italia: raccolti 30mila dollari per la salute dei bambiniQuasi 400 partecipanti, oltre 200 bambini coinvolti e circa 30mila dollari raccolti per sostenere la ricerca sulla salute infantile. Leggi anche: Iran, drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad: tensione alle stelle tra Washington e Teheran Temi più discussi: Raot-Arcigay, serata queer allo Shake aspettando il Gay Pride; L'oceano invade Il Nuovo, La Spezia si tuffa nell'Ocean Festival 2026!; La Città del Sole, grande classico della letteratura: il salentino Stefano Cazzato cura l'introduzione della nuova edizione; In Serie C ci si va col ’paracadute’. Ma sarebbe un vero salasso. Sviluppo rete in Area 1 dal 20 al 27 marzo 2026Conad Nord Ovest sbarca a Vado Ligure (Sv) con un supermercato di 1.500 mq, mentre Gruppo 3A-Despar Nordovest punta sulla prossimità ... gdoweek.it Raot-Arcigay, serata queer allo Shake aspettando il Gay PrideAllo Shake Club sbarca la serata queer di Raot – Arcigay La Spezia e La Spezia Pride: nell’Arci ... msn.com Il ko patito a La Spezia nell'ultima giornata di campionato non cambia il giudizio del tecnico dell'Under 13 amaranto, Giovanni Franchi, su quanto di buono fatto dai suoi ragazzi nel corso della stagione. - facebook.com facebook