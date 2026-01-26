Luxury in love | San Valentino alle terme – Adults only | Mioni Luxury Swim & Spa

Scopri un San Valentino esclusivo presso Mioni Luxury Swim & Spa, dedicato agli adulti. Un’esperienza di benessere e relax in un ambiente sobrio ed elegante, dove ogni dettaglio è studiato per creare un’atmosfera intima e raffinata. Goditi momenti di tranquillità, accompagnati da musica dal vivo e gusti prelibati, per celebrare l’amore in modo autentico e discreto.

Vivi la "Notte degli Innamorati" in un'atmosfera intima e raffinata, dove il benessere incontra il gusto e la musica dal vivo accompagna ogni emozione. Il 14 febbraio, dalle 18.30 alle 23.30, lasciati avvolgere dal calore delle acque termali e da una scenografia suggestiva fatta di luci soffuse, candele e riflessi dorati. Un'esperienza serale esclusiva, pensata per le coppie che desiderano celebrare San Valentino con stile, lontano dal rumore e dalla frenesia. Lasciati conquistare dalla magia delle terme e condividi una serata fatta di emozioni autentiche, relax profondo e momenti da ricordare.

