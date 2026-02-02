Nota discoteca sequestrata all' interno più del doppio delle persone consentite

La polizia ha sequestrato una discoteca a Napoli dopo aver scoperto che al suo interno c’erano più del doppio delle persone consentite. Durante i controlli, sono state denunciate anche diverse persone per aver venduto alcol ai minori. La movida napoletana si prepara a nuove verifiche, mentre i titolari dell’esercizio rischiano sanzioni pesanti.

Vanno avanti i controlli sulla movida. Denunciati anche il titolare e una dipendente di un bar: somministravano alcol anche a 14enni Notte di controlli per la movida napoletana, con una discoteca sequestrata e diverse denunce per alcol venduto ai minori. I carabinieri del comando provinciale, insieme alla polizia municipale napoletana, hanno effettuato verifiche in diversi locali notturni. Nel mirino tra gli altri uno storico locale di via Nazario Sauro, dove sono state trovate 293 persone a fronte di una capienza massima autorizzata di 130. L'attività è stata sequestrata. Controlli anche nei locali di vicoletto Belledonne, dove il titolare e una dipendente sono stati denunciati perché sorpresi a somministrare superalcolici a ragazzi di 14 anni.

I carabinieri di Napoli hanno sequestrato una discoteca nel centro città.

Questa sera i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in una discoteca di Napoli, dove hanno trovato circa 650 ragazzi.

