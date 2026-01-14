Si schianta con l' auto contro un' abitazione guidava senza patente e senza assicurazione | maxi multa da 6mila euro

Un incidente si è verificato quando un veicolo ha urtato il muro di una proprietà. Alla guida, l’autista risultava senza patente e senza assicurazione, comportando conseguenze amministrative significative. La maxi multa di 6.000 euro sottolinea la gravità della situazione, evidenziando l’importanza di rispettare le norme sulla circolazione stradale.

Si schianta contro il muro di recinzione di un'abitazione, ma è alla guida senza patente e senza assicurazione. Maxi sanzione di 6mila euro per un 25enne italiano.Da quanto ricostruito la volante del commissariato di Assisi, durante un servizio di controllo, ha notato un veicolo che procedeva ad.

