Alcol oltre i limiti e senza patente | multa di 6.000 euro a un motociclista a Endine

Durante un controllo a Endine, un motociclista di San Paolo d’Argon è stato trovato con un livello di alcol oltre i limiti consentiti e senza patente, che era scaduta dal 2015. La moto, inoltre, risultava priva di assicurazione. Per queste violazioni, l’uomo ha ricevuto una multa di 6.000 euro. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e le conseguenze di comportamenti irregolari.

DURANTE I CONTROLLI. Classe 1977, di San Paolo d’Argon, era senza patente dal 2015. Il mezzo era privo di assicurazione. Invece che un effettuare un normale controllo, hanno trovato una vera e propria «enciclopedia» di violazioni al Codice della strada. Quando una pattuglia della Polizia locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza ha fermato un motociclo a Endine Gaiano non sapeva che avrebbe riscontrato una lunga serie di irregolarità sanzionate con una multa di oltre seimila euro (per la precisione 6.274). Come se non bastasse, l’uomo aveva un tasso alcolemico pari a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

