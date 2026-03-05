L' azienda era una prigione minori al lavoro | tre arresti due sono marito e moglie

Tre persone sono state arrestate nell'ambito di un’indagine su un’azienda di Palazzolo sull’Oglio, dove si sono riscontrate gravi violazioni dei diritti dei lavoratori. L’impresa, situata in via Malegno, ospitava minori e intere famiglie che erano costrette a vivere e lavorare in condizioni disumane senza contratti, garanzie o tutela legale. Due degli arrestati sono marito e moglie.

Scoperta fabbrica lager dove 14 lavoratori, tra cui 3 minori, vivevano e lavoravano nello stesso capannone, senza contratto né tutele. A gestire l’attività illegale erano in tre, accusati di sfruttamento del lavoro. Tutti i nomi delle persone arrestate Intere famiglie sfruttate e costrette a vivere in condizioni degradanti: il loro orizzonte non si estendeva oltre il capannone bresciano, dove lavoravano (senza aver alcun contratto, garanzia e tutela), mangiavano e dormivano. Genitori, bambini, ragazzi impiegati a ciclo continuo nella produzione di guarnizioni in plastica e gomma. Sempre lì, ora dopo ora, in una condizione di assoluto degrado. Debiti per 100 milioni di euro, ombre su 1. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

