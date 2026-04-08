Senza disarmo niente ricostruzione Gaza sospesa tra tregua e guerra

Gaza si trova in una situazione di tensione tra tentativi di tregua e nuove esplosioni di violenza. La regione è al centro di un dibattito sulla necessità di disarmo prima di poter avviare processi di ricostruzione. Recentemente, sui social media, un rappresentante internazionale ha scritto che senza disarmo nessuna ricostruzione sarà possibile, sottolineando le difficoltà di avanzare con la situazione attuale. La zona continua a essere sospesa tra momenti di calma e riprese di scontri armati.

Striscia di sangue L'ultimatum di Mladenov. Entro la fine della settimana il movimento islamico dovrà rispondere al piano del Board of Peace. Le fazioni palestinesi respingono il ricatto. Striscia di sangue L'ultimatum di Mladenov. Entro la fine della settimana il movimento islamico dovrà rispondere al piano del Board of Peace. Le fazioni palestinesi respingono il ricatto. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Senza disarmo, niente ricostruzione». Gaza sospesa tra tregua e guerra Gaza: Hamas tra cessate il fuoco, disarmo e ricostruzioneHamas ha annunciato la propria intenzione di continuare a rispettare l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, rivolgendosi ai... Trump lancia il “Board of Peace”: 5 miliardi di dollari per Gaza tra aiuti, ricostruzione e sicurezza.L’ex Presidente Donald Trump ha lanciato una nuova iniziativa per la Striscia di Gaza: il “Board of Peace”, una piattaforma di raccolta fondi con... Argomenti più discussi: Senza disarmo, niente ricostruzione. Gaza sospesa tra tregua e guerra; Il collasso sanitario della Striscia continua: Stiamo finendo tutti i farmaci. Netanyahu: Nessuna ricostruzione di Gaza senza il disarmo di HamasAbbiamo concordato con il nostro alleato, gli Stati Uniti, che non c'e' nulla da ricostruire prima della smilitarizzazione di Gaza, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ... notizie.tiscali.it Gaza: Hamas tra cessate il fuoco, disarmo e ricostruzioneTra dichiarazioni pubbliche e trattative riservate, Hamas rivendica il rispetto del cessate il fuoco ma respinge il disarmo, mentre Stati Uniti e mediatori regionali lavorano a un piano graduale che ... panorama.it Il Board of Peace, il Consiglio per la Pace di Gaza, ha concesso ad Hamas tempo fino alla fine della settimana per accettare una proposta di disarmo. L'organismo internazionale a guida statunitense, che sovrintende alla gestione postbellica della Striscia, è d facebook Ecco il San Nicola «palestinese»: a Bari il murale che unisce street art e messaggio per Gaza - News x.com