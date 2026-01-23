Gaza | Hamas tra cessate il fuoco disarmo e ricostruzione

Hamas ha dichiarato di mantenere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza di azioni concrete per la stabilizzazione della regione. In un messaggio rivolto ai partecipanti del Forum Economico di Davos, l’organizzazione ha ribadito la volontà di procedere verso il disarmo e la ricostruzione, evidenziando la necessità di un percorso che favorisca la pace e la stabilità, evitando tensioni e minacce.

Hamas ha annunciato la propria intenzione di continuare a rispettare l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, rivolgendosi ai partecipanti del Forum Economico di Davos con un messaggio politico preciso: fermare le minacce e concentrare l’attenzione su misure concrete per stabilizzare il territorio. Tra le priorità indicate dal gruppo figurano l’apertura di tutti i valichi di frontiera, il ritiro delle Forze di difesa israeliane (IDF) dalla Striscia e l’avvio di un piano di ricostruzione globale. Parallelamente, Hamas ha chiesto al Board of Peace di adoperarsi per aumentare il flusso degli aiuti umanitari, sottolineando l’emergenza umanitaria aggravata dalle condizioni climatiche invernali. 🔗 Leggi su Panorama.it

