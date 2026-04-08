Senza casa da 4 anni | Costretto a dormire in strada anche se sono in lista per un alloggio popolare a Milano

Luciano, un uomo di 67 anni, vive senza una casa da quattro anni, periodo durante il quale ha trascorso le notti negli androni dei palazzi milanesi. Nonostante sia in lista per un alloggio popolare, si trova costretto a trascorrere le notti all'aperto e si arrangia di giorno. La sua situazione è stata raccontata in un’intervista a Fanpage.it.