Senza casa da 4 anni | Costretto a dormire in strada anche se sono in lista per un alloggio popolare a Milano
Luciano, un uomo di 67 anni, vive senza una casa da quattro anni, periodo durante il quale ha trascorso le notti negli androni dei palazzi milanesi. Nonostante sia in lista per un alloggio popolare, si trova costretto a trascorrere le notti all'aperto e si arrangia di giorno. La sua situazione è stata raccontata in un’intervista a Fanpage.it.
Luciano, 67 anni, in strada dal 2022: "Di giorno mi arrangio - dice a Fanpage.it -, la notte dormo negli androni dei palazzi. Non voglio perdere la dignità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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