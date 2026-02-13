Ex ballerina trovata senza vita in casa a Milano chiesta la scarcerazione per il compagno | Forse morte naturale
Hanna Herasimchyk, ex ballerina, è stata trovata morta nella sua abitazione di Pozzuolo Martesana, vicino a Milano, il 13 giugno 2024. La polizia sospetta che la causa possa essere naturale, ma il suo compagno ha chiesto la scarcerazione, sostenendo che non ci siano prove di un'aggressione. Gli inquirenti stanno ancora indagando sulle circostanze della morte e hanno già ascoltato diversi testimoni.
Hanna Herasimchyk era stata trovata senza vita in casa a Pozzuolo Martesana (Milano) il 13 giugno 2024. Per la sua morte è a processo il compagno, ma secondo la perizia non ci sarebbero prove del fatto che la 46enne sia stata uccisa.🔗 Leggi su Fanpage.it
