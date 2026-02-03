Il poeta alannese Francesco Dell’Orso premiato a Venezia

Il poeta alannese Francesco Dell’Orso ha vinto un premio a Venezia. La cerimonia si è svolta nel palazzo Tito della fondazione Bevilacqua La Masa, durante la finale di un concorso internazionale di poesia e arti visive. Dell’Orso ha ricevuto il riconoscimento in un evento che ha visto la partecipazione di artisti da diversi paesi, legato al ricordo di Mario Stefani e promosso dal movimento culturale “Rinascimento poetico”.

Il poeta Francesco Dell'Orso è stato premiato a Venezia, all'interno del suggestivo palazzo Tito della fondazione Bevilacqua La Masa, durante la finale del concorso internazionale di poesia e arti visive dedicato a Mario Stefani, in collaborazione con il movimento culturale "Rinascimento poetico".

