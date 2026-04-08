Sembrava stesse partorendo in strada ma la realtà era un' altra | salvata femmina di capriolo sulla Flaminia

Una donna ha segnalato di aver visto una capriola gravida in strada sulla via Flaminia, temendo che fosse in travaglio. Le forze di soccorso sono intervenute, scoprendo che l’animale aveva subito un trauma e non stava partorendo. La capriola è stata messa in sicurezza e trasferita in un rifugio per essere curata. La vicenda si è conclusa con un esito positivo per l’animale.

Temevano che stesse partorendo ma in realtà il suo ansimare era causato dal trauma subito. Si è conclusa comunque a lieto fine la vicenda che ha visto una femmina di capriolo investita sulla via Flaminia.La chiamata notturnaI fatti si sono svolti nella notte tra Pasquetta e martedì 7 aprile. “Ho. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Femmina di capriolo resta intrappolata in una casa a San Colombano: salvata e liberata in collinaSan Colombano al Lambro (Milano), 22 gennaio 2026 – Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di salvare un capriolo rimasto intrappolato...

Antonella Elia sulla rottura con Pietro Delle Piane : “Era geloso e possessivo ma io sono la femmina alfa”È giunta al capolinea da mesi la storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo vari tira e molla i due sembrano essersi detti...