Femmina di capriolo resta intrappolata in una casa a San Colombano | salvata e liberata in collina

Una femmina di capriolo è stata recentemente salvata e liberata in collina a San Colombano al Lambro, dopo essere rimasta intrappolata in una casa privata. L’intervento, rapido e coordinato, ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di liberarlo nel suo habitat naturale. Questa operazione testimonia l’importanza di interventi tempestivi per la tutela della fauna selvatica e il rispetto dell’ambiente.

San Colombano al Lambro (Milano), 22 gennaio 2026 – Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di salvare un capriolo rimasto intrappolato all'interno di una proprietà privata a San Colombano al Lambro. L'episodio si è verificato nella giornata di martedì 21 gennaio. È stata segnalata la presenza di fauna selvatica in difficoltà, all'interno di un'abitazione, dove l'animale non riusciva più a trovare una via di fuga. A seguito dell'allarme, il Nucleo di polizia venatoria della Città metropolitana di Milano ha attivato le squadre specializzate per il recupero in sicurezza dell'animale, al fine di tutelarne l'incolumità ed evitare situazioni di pericolo per i residenti.

