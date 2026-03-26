I semafori hanno una lunga storia: dalle prime lanterne a gas di Londra nel 1868, ai semafori elettrici a tre colori (rosso, giallo, verde) diffusi nel Novecento, fino ai sistemi moderni coordinati e adattivi gestiti da computer e sensori.Oggi, con l’avvento delle smart road e della guida autonoma, si studia l’introduzione di una quarta luce: il semaforo bianco. Come spiega Luigi Di Matteo (responsabile Area tecnica ACI), la luce bianca indicherebbe che l’incrocio è gestito principalmente da veicoli autonomi e sistemi digitali di coordinamento. In questa modalità: - i veicoli connessi comunicano tra loro e con l’infrastruttura; - ottimizzano automaticamente il passaggio; - gli automobilisti umani devono semplicemente seguire il flusso del veicolo che precede, mentre il sistema gestisce l’intero incrocio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Semaforo, arriva la "luce bianca": ecco a cosa serve

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