Tecnologia nuovi occhi artificiali superveloci per robot e veicoli a guida autonoma

Un nuovo sistema di visione artificiale promette di rivoluzionare robot e veicoli a guida autonoma. Gli ingegneri stanno lavorando a sensori capaci di rilevare il movimento nelle immagini in modo molto più rapido rispetto al passato. L’obiettivo è migliorare la reattività e la sicurezza di queste macchine, permettendo loro di reagire alle situazioni in tempo reale.

Sviluppare un sistema di visione artificiale in grado di rilevare il movimento nelle scene visive in modo rapido e veloce. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ Beihang, in Cina. Il team, guidato da Shuo Gao, ha ideato una tecnologia fino a quattro volte piu’ veloce rispetto alle opzioni attualmente disponibili. Questo progresso, rivelano gli autori, potrebbe contribuire a rendere i sistemi autonomi, come le auto a guida autonoma e i piccoli robot, piu’ sicuri e reattivi in ambienti in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

