Tecnologia nuovi occhi artificiali superveloci per robot e veicoli a guida autonoma

Da ildenaro.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sistema di visione artificiale promette di rivoluzionare robot e veicoli a guida autonoma. Gli ingegneri stanno lavorando a sensori capaci di rilevare il movimento nelle immagini in modo molto più rapido rispetto al passato. L’obiettivo è migliorare la reattività e la sicurezza di queste macchine, permettendo loro di reagire alle situazioni in tempo reale.

Sviluppare  un sistema di visione artificiale  in grado di rilevare il movimento nelle scene visive  in modo rapido e veloce. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla  rivista Nature   Communications, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ Beihang, in Cina.  Il team, guidato da  Shuo Gao, ha ideato una  tecnologia fino a quattro volte piu’ veloce  rispetto alle opzioni attualmente disponibili. Questo progresso, rivelano gli autori, potrebbe contribuire a rendere i sistemi autonomi, come le  auto a guida autonoma e i piccoli robot, piu’  sicuri e reattivi  in ambienti in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Tecnologia Robot

Tesla e guida autonoma, dagli eccessi pericolosi alla tecnologia che salva vite

Negli ultimi anni, la tecnologia di guida autonoma di Tesla ha suscitato dibattiti e preoccupazioni, spesso a causa di utilizzi impropri e comportamenti rischiosi.

Tesla, la guida autonoma arriva anche in Italia: come funziona

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tecnologia Robot

Argomenti discussi: Nuovi occhi superveloci per robot e veicoli a guida autonoma; La guida autonoma lavora a nuovi occhi bionici più attenti e precisi; Bardolino blindata: arrivano 77 occhi hi-tech e l’Ai per la sicurezza; Carbon Robotics ha creato un modello di intelligenza artificiale che rileva e identifica le piante.

Tecnologia, nuovi occhi artificiali superveloci per robot e veicoli a guida autonomaSviluppare un sistema di visione artificiale in grado di rilevare il movimento nelle scene visive in modo rapido e veloce. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Na ... ildenaro.it

tecnologia nuovi occhi artificialiNuovi occhi superveloci per robot e veicoli a guida autonomaRobot e veicoli a guida autonoma potrebbero presto avere a disposizione nuovi occhi superveloci: un gruppo di ricerca guidato dalla cinese Beihang University e dall'Istituto di Tecnologia di Pechino h ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.