Da alcuni anni si discute sulla possibilità di introdurre un quarto colore nei semafori, in vista dell’evoluzione delle auto a guida autonoma. L’obiettivo sarebbe di migliorare la gestione del traffico e ridurre gli ingorghi nelle città. La proposta prevede di aggiungere un nuovo segnale luminoso, diverso dai tradizionali rosso, giallo e verde, per facilitare la comunicazione tra veicoli e infrastrutture.

Le auto che si guidano da sole sono da tempo un argomento divisivo: una tecnologia, per ora ancora molto costosa, su cui certe persone ripongono grandi aspettative e altre pochissima fiducia. Ma la loro diffusione potrebbe aumentare in futuro, considerati alcuni vantaggi dimostrati come la riduzione degli incidenti stradali. E di conseguenza la coesistenza tra auto a guida autonoma e auto tradizionali potrebbe portare a una trasformazione graduale di varie prassi, leggi e strumenti che regolano il traffico stradale per come lo conosciamo, a cominciare dai semafori. È una materia di cui si occupano da qualche anno gruppi specializzati di ricerca di ingegneria civile, edile e ambientale, che cercano di rendere “intelligenti” le strade più che le macchine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In futuro i semafori avranno un quarto colore?

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