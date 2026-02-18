La rivoluzione che arriva da Seoul | il fondotinta bianco che si adatta al tuo colore e regala una pelle di porcellana

Seoul ha lanciato un nuovo fondotinta bianco che si adatta al tono della pelle, creando un effetto pelle di porcellana. Il prodotto si fonde con la pelle e illumina l’incarnato, grazie a una formula innovativa che reagisce alla naturale tonalità del viso. Chi ha provato il prodotto ha notato che cambia colore appena viene applicato, offrendo un risultato personalizzato.

Il fondotinta bianco che si fonde con la pelle e illumina l’incarnato è il prodotto del momento. Frutto di studi che uniscono skincare e make-up, questo prodotto cambia colore una volta applicato sul viso, reagendo all’incarnato. Il risultato è una pelle naturale, morbida e setosa, semplicemente impeccabile. Durante l’applicazione infatti il prodotto si adatta al colore naturale della pelle, sfruttando il potere dei pigmenti micro-incapsulato, con un effetto compatto e uniforme. Fondotinta bianco coreano Generico Fondotinta bianco stick 2 in 1. Prezzo: 12,69 € Acquista su Amazon Per provarlo non serve spendere una fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

