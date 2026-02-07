Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa | 2 portati al Poliambulatorio

Questa notte a Lampedusa sono arrivati altri 160 migranti su tre barconi. L’ultimo, soccorso, trasportava 71 persone tra bengalesi ed egiziani, tutte partite da Khoms in Libia alle dieci di ieri sera. Due di loro sono stati portati al Poliambulatorio per controlli. La situazione nel porto resta tesa, con nuove partenze e arrivi che si susseguono senza sosta.

Sono 160 i migranti sbarcati, nelle ultime ore, a Lampedusa. Sull'ultimo dei 3 barconi soccorsi c'erano 71 bengalesi ed egiziani che, a loro dire, sono salpati da Khoms in Libia alle 22 di ieri. Il natante di 10 metri è stato sequestrato dalla guardia di finanza. Due dei 33 migranti giunti prima.

Durante la notte, a Lampedusa, sono stati soccorsi e sbarcati 126 migranti da diverse unità di salvataggio, tra cui motovedette della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e la ONG Trotamar III.

Riprendono gli sbarchi, in 79 tra domenica e lunedìIl mare calmo dopo il maltempo dei giorni scorsi ha nuovamente aperto la rotta verso le coste del sud sardegna. Tra domenica e lunedi sono 79 le persone arrivate a bordo di barchini nelle coste sarde ... rainews.it

