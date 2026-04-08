Nella casa del Grande Fratello Vip, le tensioni tra alcune concorrenti sono aumentate nelle ultime settimane. Durante la puntata di martedì 7 aprile, le discussioni sono diventate più intense, culminando in un acceso scontro tra due partecipanti. La frase “Sei patetica e squallida” è stata rivolta in modo diretto, scatenando un clima di confusione tra gli altri concorrenti presenti in casa.

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello si inaspriscono giorno dopo giorno, esplodendo in tutta la loro ferocia durante la puntata di martedì 7 aprile. Il legame tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai ridotto ai minimi termini: tra le due è guerra aperta e il salotto televisivo si trasforma in un ring dove gli insulti volano pesanti, senza alcuna esclusione di colpi. La frattura insanabile affonda le radici nella precedente tornata di nomination, quando la Mussolini, in coppia con Paola Caruso, aveva puntato il dito contro la Elia. La colpa? Aver difeso Francesca Manzini dagli attacchi della Caruso. Un “tradimento” che le due gieffine non hanno perdonato, vedendo in quel gesto un repentino e sospetto cambio di rotta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sei patetica e squallida”. Scoppia il caos al GF Vip, cosa è successo tra le due concorrenti

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GF VIP, scoppia la passione tra due concorrenti: bacio sotto le coperte, ecco chi sonoAl GF VIP le dinamiche cambiano in fretta, e basta una notte per ribaltare equilibri e creare nuove alleanze… o qualcosa di più.