The Drama è appena arrivato al cinema e, nel giro di pochi giorni, è già diventato uno dei titoli molto discussi. Zendaya e Robert Pattinson danno voce e corpo ai personaggi di Emma e Charlie, in un thriller psicologico diretto da Kristoffer Borgli che nel giro di 48 ore dall’uscita ha già superato il record di incassi. Una storia che divide, incuriosisce, genera discussioni continue. Esattamente il tipo di film che vive anche fuori dalla sala, tra commenti e conversazioni. Eppure, in mezzo a tutto il “drama” del film (che non vi spoileriamo), c’è un dettaglio più silenzioso, ma impossibile da ignorare: il trucco da sposa di Zendaya. Un beauty look che non cerca di imporsi, che sussurra, e che proprio per questo funziona. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti i segreti del bridal make-up di Zendaya in The Drama. Spoiler: è la cosa meno “drama” del film…

Zendaya sposa clean girl in The Drama: il make-up zero drama che sta già dominando TikTokSe ti aspettavi un bridal look full glam, contour pesante e ciglia che toccano il cielo… nope.

The Drama con Zendaya e Robert Pattinson, la recensione del filmNon si può svelare troppo della trama perché lo spoiler rovinerebbe davvero tutto, ma possiamo dire che comincia con la classica storia di lui...

Argomenti più discussi: The Drama - Un segreto è per sempre: anche il piano di matrimonio più perfetto può precipitare in un attimo; The Drama, il cast del film: Zendaya e Robert Pattinson tra amore e segreti; The Drama, recensione di un capolavoro: ovvero come certi segreti del passato è meglio tenerli nascosti per salvare la coppia (o forse no); The Drama si basa su un unico grande segreto.

The Drama , recensione di un capolavoro: ovvero come certi segreti del passato è meglio tenerli nascosti per salvare la coppia (o forse no)Abbiamo visto in anteprima The Drama e questa è la nostra recensione: un’intensa storia di amore e segreti rivelati su cosa significa amare davvero chi abbiamo accanto ... vogue.it

Polemiche in Usa per come “The drama” di Kristoffer Borgli che affronta la violenza nelle scuole - facebook.com facebook